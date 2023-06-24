Mash: московское МЧС объявило сбор всего личного состава

Фото: МЧС России

Telegram-канал Mash сообщил, что московское МЧС объявило сбор всего личного состава на сутки. Ранее ведомство перенесло вручение дипломов выпускникам ведомственных вузов на Красной площади.

По сообщению Mash, в столице был объявлен режим контртеррористической операции, все городские службы работают в полном объеме, запланированные массовые мероприятия отменены.

Массовые мероприятия были также отменены в Подмосковье, Воронежской, Ростовской, Липецкой и Калининградской областях.

В Федеральной службе безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации.

Президент России Владимир Путин заявил в обращении 24 июня, что власти жестко ответят на действия мятежников. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Путин подчеркнул, что любая внутренняя смута — смертельная угроза для государственности и для нации.