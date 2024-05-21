Московским ресторанам рекомендовали закрыть все веранды Ресторанам в Москве рекомендовали закрыть веранды из-за надвигающейся грозы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московским ресторанам и кафе следует закрыть свои летние веранды из-за надвигающейся грозы, сообщила пресс-служба столичного департамента торговли и услуг в Telegram-канале. Там предупредили, что ливневый дождь ожидается местами во вторник, 21 мая, с 12:00 и до конца дня. При грозе возможны порывы ветра до 15 м/с.

От лица департамента торговли и услуг напоминаем предприятиям общественного питания, имеющим летние веранды, что на время непогоды необходимо закрыть зонты, укрепить все сезонные конструкции и прекратить их эксплуатацию до нормализации погодных условий, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в столичном дептрансе призвали москвичей не оставлять автомобили около деревьев в этот день. Кроме того, жителей столицы попросили сообщать, если они увидят сломанный дорожный знак или светофор.

Накануне с непогодой столкнулись жители Новосибирска, где выпал крупный град. Также на город обрушились мощный ураган и ливень. Из-за резкого ухудшения погодных условий в городе возникли проблемы с движением транспорта.

До этого синоптик Александр Шувалов заявил, что температура на курортах Черного моря не превышает 18 градусов. По его словам, из-за таких погодных условий купальный сезон не откроется в мае. Синоптик отметил, что в дальнейшем погода в Краснодарском крае немного улучшится.