Московский зоопарк сообщил о положительных изменениях у медведя Диксона

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Московский зоопарк сообщил, что в реабилитации красноярского медведя Диксона, пострадавшего от рук браконьеров, наблюдаются положительные результаты. Зоологи все чаще наблюдают движения голеностопа на задних лапах медведя, что говорит о регрессе пареза конечностей, сообщается в Telegram-канале зоопарка.

Однако, предупреждают специалисты, спешить с выводами не стоит, так как на восстановление в таких случаях может понадобиться от полугода до полутора лет.

В ближайших планах — сделать повторное МРТ-исследование. Среди прочего, результаты прошлой томографии показали небольшую гематому от дроби в области между грудным и поясничным отделами, — говорится в сообщении зоопарка.

Сейчас специалисты должны выяснить, рассосалась ли эта гематома. Нейрохирурги, которые курируют ситуацию с белым мишкой, считают, что животному может понадобиться операция, если гематома осталась в прежнем состоянии.

Ранее сообщалось, что купание белого медведя Диксона в бассейне временно откладывается из-за ран на теле животного. Вода не дает ранам затянуться, поэтому от бассейна было решено отказаться.