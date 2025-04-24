Московский зоопарк рассказал, каких животных можно кормить посетителям Московский зоопарк: посетители могут кормить водоплавающих птиц на спецплощадке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители Московского зоопарка могут покормить водоплавающих птиц на специально оборудованных площадках, заявили NEWS.ru в пресс-службе учреждения. Там отметили, что для этого на территории установлены автоматы с комбикормом.

Если вы хотите покормить животных, то для этого на территории Московского зоопарка есть несколько специальных площадок. На Старой территории, возле Ротонды у Большого пруда, в специальном автомате можно купить специализированный комбикорм для водоплавающих птиц. Аналогичный автомат стоит у пруда на Новой территории, — пояснили в пресс-службе зоопарка.

Также специалисты отметили, что в учреждении работает контактная зона с козочками и овечками. Однако, как уточнили изданию, она временно закрыта на ремонт.

Кроме того в Детском зоопарке на Новой территории есть контактная площадка, где в часы ее работы можно покормить и погладить козочек и овечек. Корм для них можно также купить у входа на площадку в специальном автомате. Однако сейчас контактная площадка Детского зоопарка временно закрыта на ремонт, — резюмировали специалисты Московского зоопарка.

Ранее в пресс-службе Московского зоопарка сообщили, что панду Катюшу переселили в другой вольер отдельно от матери. Там отметили, что Диндин стала показывать признаки борьбы за территорию и начала угрожающе рычать на свою дочь. Китайские специалисты посоветовали российским коллегам в этой ситуации разделить панд.