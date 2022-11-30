Московский зоопарк приютил на зимовку 200 летучих мышей

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

Центр реабилитации Московского зоопарка приютил на зимовку рекордное количество мышей. В этом году в Центре отправятся в спячку 200 рукокрылых, сообщается в Telegram-канале зоопарка.

Последние питомцы — самец и самка были найдены в обычной квартире, в детской комнате, подготовленной для будущего малыша. Будущие родители вызвал сотрудников «СпасРезерва», с которыми давно сотрудничает зоопарк. Спасатели изъяли непрошеных гостей, успокоили будущих родителей, похвалили их и доставили мышей в зоопарк.

Красивый номер 22-0200 достался самочке. Самец первый попался в руки при регистрации и был записан в базу данных под номером 22-0199, — говорится в сообщении зоопарка.

Сотрудники центра считают, что на 200 номере приток мышей в этом сезоне не закончится. Обычно они попадают в зоопарк в большом количестве до середины декабря.

В Центре мышек откармливают, лечат при необходимости и отправляют в спячку в холодильник. Весной зверьков выпускают обратно на природу.

Ранее Московский зоопарк опубликовал видео со спасенным белым медведем Диксоном, который занимается на тренингах. Проходящий реабилитацию медведь, у которого обездвижена часть тела, дисциплинированно выполняет команды зоолога.