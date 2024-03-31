Московский зоопарк предупредил о смене режима работы Московский зоопарк объявил о переходе на весенний режим работы с 1 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский зоопарк переходит на весенний режим работы из-за увеличения длины светового дня, сообщили в пресс-службе учреждения. Так, с 1 апреля двери парка будут открыты с 09:00 до 20:00. При этом кассы начнут закрываться в 19:00.

Представители зоопарка добавили, что, помимо главного входа, зайти в него можно будет через новый вход из метро «Баррикадная», с Садовой-Кудринской через Детский зоопарк, а также с улицы Красная Пресня через сувенирную лавку. Кроме того, с 15 апреля будут открыты три дополнительных входа.

Также с 15 апреля в зоопарке откроется три дополнительных входа по адресу: Большая Грузинская, д. 1, стр. 103, Большая Грузинская, д.10, стр. 5, и Красная Пресня, д. 4. Дополнительные входы будут работать с 09:00 до 18:00, — говорится в публикации.

В пресс-службе зоопарка добавили, что весной у посетителей больше шансов увидеть всех его обитателей, которые начали активнее гулять. Кроме того, в это время года у животных начинается брачный сезон. Посетители парка смогут увидеть, как лебеди, павлины, фазаны, турако и попугаи «ухаживают за своими дамами».

Ранее директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что панда Катюша упала с бревна в первые дни нахождения в вольере. Она опубликовала видеоролик, на котором малышка осваивает высокую конструкцию.