Московский зоопарк показал рацион вывезенного из ЛНР медведя Грома

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Московский зоопарк опубликовал виде, на котором показал рацион вывезенного из-под обстрелов в ЛНР медведя Грома. Кроме рыбы и мяса, мишке дают овощи, яблоки и орехи.

На кадрах медведь с удовольствие уплетает орехи, поедание лакомства сопровождается сочным хрустом. Гром разгребает хвойный лапник, на котором лежат другие угощения.

Бурый медведь всеядный и ему по душе любое угощение, которое готовят для него зоологи. Посмотрите, с каким удовольствием Гром хрустит орехами. Звучит очень аппетитно! — гласит подпись к ролику.

Гималайский медведь Гром был эвакуирован из зоны боевых действий в ЛНР в октябре. Местные жители опасались, что из-за обстрелов животное получило инсульт: он плохо ел и передвигался и не выходил из своей берлоги.

Ранее сообщалось, что Гром уже освоился в новом доме. Теперь он живет в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. У мишки хороший аппетит и он уже прибавил в весе.