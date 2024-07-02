Московский зоопарк показал пускающую в бассейне пузыри медведицу Айку Медведица Айка из Московского зоопарка спасается от аномальной жары в бассейне

Фото: АГН «Москва»

Белая медведица Айка из Московского зоопарка пытается спастись от аномальной жары и придумывает себе развлечения на воде. В своем Telegram-канале зоопарк опубликовал видео, на котором она бросает в воду косточку, а затем прыгает за ней. Оказавшись в бассейне, она не упустила возможности пустить пузыри носом.

Айка даже в жаркую погоду придумывает себе развлечения, — коротко подписали пост с видео.

Комментаторы позавидовали Айке, которая отдыхает на зависть многим, кто также страдает от погодных условий.

Ранее Ленинградский зоопарк показал малыша-ленивца, который появился на свет у питомцев учреждения Сони и Ирвина в начале марта. Только спустя четыре месяца удалось узнать, что родился мальчик, поэтому зоопарк предложил всем желающим придумать ему имя. Кроме того, опубликованы свежие фотографии с уже подросшим малышом. Он пока старается не отходить от родителей и большую часть времени проводит в обнимку с ними.

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