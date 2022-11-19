Московский зоопарк показал «брутального» манула Тимошу

Фото: пресс-служба зоосада/АГН «Москва»

Московский зоопарк опубликовал видео с прогуливающимся по снегу манулом Тимошей. Пушистый зверь с вечно нахмуренной физиономией вышел в заснеженный вольер.

Зимой Тимофей раскрывается со своей брутальной стороны. Это летом он выглядит как несерьезный, легковесный кот. На снегу он — истинный манул, обитатель суровых степей, — говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, как символ зоопарка осторожно идет по снегу, обнюхивает ствол дерева и снежный покров, а после убегает, сверкнув золотыми пятками. Зверь хорошо «подготовился» к зиме и набрал нужный вес, чтобы с комфортом пережить холода, его пушистая шубка переливается на солнце.

Тимофей является не только символом зоопарка, но и любимцем публики. У манула даже есть свои поклонники, которые увлеченно наблюдают за жизнью редкого краснокнижного животного. Иногда Тимоша ведет себя как обычный кот, но в отличие от домашних питомцев приручить его невозможно.

Ранее Московский зоопарк опубликовал видео, в котором показаны сразу несколько питомцев, реагирующих на первый снег. Кто-то из них не обращает внимания на снежинки и продолжает чистить перышки в уютном зимнем помещении, а кто-то с интересом и любопытством разглядывает снежный покров.