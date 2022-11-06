Московский зоопарк показал «акробатический номер» панды Жуи

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Московский зоопарк опубликовал забавное видео с пандой Жуи, где он исполняется самые настоящие акробатические трюки. На кадрах медведь крутится через перила деревянного настила, кувыркается, а затем резво убегает.

Внимание, акробатический номер от Жуи) смогли бы повторить? — гласит подпись к ролику.

Китайские панды Жуи и Диндин в июле отметили свои дни рождения. Жуи исполнилось шесть лет, Диндин — пять. На праздник медведям подарили два бамбуковых торта и игрушки, а для поклонников панд устроили настоящий праздник с китайскими танцами и музыкой.

Панды были переданы в Московский зоопарк в 2019 году в честь 70-летия дипломатических отношений России и Китая.

Ранее сообщалось, что медведь Диксон, который проходит реабилитацию в Московском зоопарке, стал проявлять любопытство в отношении посетителей. Стекло его вольера пока занавешено от посетителей, но его очень тянет к нему — оттуда доносятся новые запахи.