Московский зоопарк показал реакцию медведя Диксона на снег

Фото: t.me/s/svetlanaakulova1

Диксон

В Сети появилось видео, как частично парализованный белый медведь Диксон впервые увидел снег за 100 дней, которые он провел в Москве. Ролик опубликовала глава Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. По ее словам, косолапый вдоволь повалялся в снегу.

Сегодня, наконец, произошло долгожданное событие: Диксон вышел в свой заснеженный уличный вольер! Для медведя это первый естественный снег в зоопарке, в котором он смог вдоволь поваляться, — написала она.

Диксон был доставлен в столичный зоопарк из Красноярского края. Он стал жертвой браконьеров, в результате чего у зверя парализованы задние лапы. Зоологи отмечают некоторое улучшение его состояния. Мишка прибавил в весе, у него хороший аппетит, и он любит купаться в бассейне.

Ранее сообщалось, что Диксон освоил тренинги в зоопарке. Зверь оказался очень умным, послушным и понимающим. Он легко выполняет команды специалистов за лакомства.