Московский военкомат отказался мобилизовать двух пьяных добровольцев

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Измайловский военкомат города Москвы не мобилизовал двух пьяных добровольцев, которые решили принять участие в спецоперации на Украине, сообщает Lenta.ru. Инцидент произошел утром 23 сентября. У мужчин не стали принимать документы, вывели из военкомата и отвели в отдел полиции. Уточняется, что им было больше сорока лет и что они были в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам одного из мужчин, они выпили для храбрости.

Напились для храбрости. Кроме нас Родину никто не защитит! А малолетки — ну какой с них спрос? — заявил один из мужчин.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев ранее заявил, что ошибки в военкоматах случаются из-за спешки с выполнением задач, поставленных в рамках мобилизации. До этого стало известно, что повестки приходили людям, которые не подходят по возрасту или не служили в армии и, соответственно, не имеют военной специальности. Депутат подтвердил ошибочность таких действий военкоматов и заверил, что в ближайшем будущем со всеми подобными проблемами разберутся.

Также в Госдуме призвали отменить частичную мобилизацию для ряда регионов России. Член комитета Государственной думы по делам ветеранов Светлана Бессараб, которая выступила с такой инициативой, также назвала грамотным решением главы Чечни Рамзана Кадырова освободить от призыва республику из-за перевыполненного плана. Депутат призвала распространить эту практику и на другие регионы.