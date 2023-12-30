Московский учитель географии получил штраф за комментарии об СВО В Москве учителя географии признали виновным в дискредитации армии

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В Москве суд оштрафовал учителя географии за комментарии под постом телеканала «Москва 24» во «ВКонтакте», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, мужчина осудил проведение военной операции на Украине. Размер назначенного штрафа не уточняется.

Педагога признали виновным в дискредитации российской армии. Поводом послужил комментарий, который он оставил в июне 2022 года под постом «Москвы 24» о возможности гражданам Украины получить российский паспорт. Учитель заявил, что среди украинцев едва ли найдутся желающие стать гражданами РФ, и назвал Россию «страной-агрессором». В ответ на комментарии других пользователей мужчина сказал, что ему «стыдно» за государство.

Дорогомиловский суд Москвы ранее назначил отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову штраф в размере 50 тысяч рублей по делу о публичных высказываниях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Административное дело зарегистрировали в суде 4 декабря 2023 года.

В августе 2023 года Квачкова уже судили из-за аналогичного нарушения. Экс-полковника оштрафовали на 40 тысяч рублей за публикацию постов, которые содержали дискредитирующие российскую армию высказывания, в соцсети «Одноклассники». Квачков при этом все обвинения отрицал.