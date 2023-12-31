Московский гортранспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщили ТАСС в пресс-службе мэра и правительства столицы. Кроме того, означенный транспорт будет всю ночь работать без перерыва, а работу МЦД продлят до 03:00 мск.

Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января — будет бесплатным. <...> C 31 декабря на 1 января без перерыва будут работать метро, МЦК, а также наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта. <...> Кроме того, в обычном режиме будут работать все 16 регулярных ночных маршрутов наземного транспорта, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что метрополитен организует трансляцию в прямом эфире новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина, также будет транслироваться поздравление мэра Москвы Сергея Собянина. Кроме того, на эскалаторах, в наземном транспорте и на автовокзалах прозвучат поздравления и пожелания от популярных артистов и спортсменов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в новогоднюю ночь и в начале января погода будет морозной, но снежной, ожидается до минус 10 градусов. По его словам, грядущая новогодняя ночь в Москве будет одной из самых холодных за последние годы.

В свою очередь в Фонде общественного мнения (ФОМ) выяснили, что телеобращение президента России Владимира Путина в новогоднюю ночь планируют посмотреть 76% россиян. При этом 16% опрошенных следить за выступлением точно не будут.