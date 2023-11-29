Московский суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу

Суд Москвы заочно арестовал украинскую певицу Джамалу (настоящее имя — Сусана Джамаладинова), сообщили в столичной прокуратуре. Ее обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

4 апреля 2022 года Джамаладинова, находясь за пределами Российской Федерации, руководствуясь мотивами национальной ненависти и ненависти в отношении социальной группы «военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации», опубликовала на своей публичной странице запись, содержащую заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции, — сказано в сообщении.

Ранее в базе МВД России появилась информация, что победительница «Евровидения-2016» находится в розыске по уголовной статье. Джамалу также внесли в список украинских артистов с запретом въезда в Россию на 50 лет.

Как пишет SHOT, отец певицы Алим Джамаладинов и мать Галина Тумасян до сих пор находятся в России и живут в крымском селе Малореченское. Сообщалось, что семья украинской артистки зарабатывает на туристах в Крыму. Ее родители держат собственный отель в Алуште. При этом непонятно, как отец исполнительницы ведет гостиничный бизнес, поскольку у него нет ни ИП, ни юридического лица.