Московский суд заочно арестовал координатора движения «Весна» Литвина

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Богдан Литвин

Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте на два месяца координатора движения «Весна» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Богдана Литвина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщили в Мосгорсуде. Ему предъявлено обвинение в привлечении людей к участию в массовых беспорядках.

В отношении Богдана Литвина возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 212 Уголовного кодекса РФ, которая касается «склонения, вербовки или иного вовлечения лиц в массовые беспорядки». Срок содержания под стражей для Литвина начнется с момента его задержания или экстрадиции на территорию России.

Ранее глава Фонда борьбы с коррупцией (организация ФБК признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Мария Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) стала фигурантом трех уголовных дел. Ее объявили в розыск. В отношении женщины возбуждены дела по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения), по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейковой информации о Вооруженных силах Российской Федерации), по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц по мотивам политической вражды).

Ранее сообщалось, что Певчих причастна к работе «фабрик эльфов». Они работают при финансовой поддержке Free Russia Foundation, продвигая антивоенную риторику и занимаясь, как характеризует RT, «контрпропагандистской работой в социальных сетях».