Московский суд заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Суд в Москве заочно арестовал главу Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова, сообщила пресс-служба суда. Его обвиняют в причастности к 104 терактам. Ему грозит пожизненное заключение.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы в отношении Буданова Кирилла Алексеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, — говорится в сообщении.

Мера пресечения начнет действовать после его задержания в РФ или с момента экстрадиции.

Это уже второй заочный арест главы украинской разведки в России. Ранее подобное решение вынес Лефортовский суд Москвы. Тогда Буданова также обвинили в организации терактов на территории России, создании террористического сообщества, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.

В сентябре Басманный районный суд Москвы заочно арестовал мэра украинского города Днепра Бориса Филатова. Уголовное дело возбуждено по статье о возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия. Кроме этого, его объявили в розыск в России. При этом в Следственном комитете еще в апреле заявляли о возбуждении уголовного дела в отношении мэра Днепра по статье о подстрекательстве к совершению геноцида.