Зарезавшую прадеда школьницу арестовали Московский суд арестовал 16-летнюю девушку за убийство пенсионера до 1 ноября

Фото: shutterstock

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал 16-летнюю обвиняемую в убийстве 85-летнего прадеда в квартире на улице Радужной, сообщили в пресс-службе столичной прокураторы. Отмечается, что под стражей девушка пробудет до 1 ноября 2022 года.

Бабушкинский районный суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении 16-летней обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 ноября 2022 года. Несовершеннолетней предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), — говорится на сайте прокуратуры.

Убийство было совершено 31 августа. Тело пенсионера обнаружили с признаками насильственной смерти — ему нанесли множественные колото-резаные ранения в области головы и туловища.

Во время допроса девушка полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Она сообщила, что зарезала прадеда во время бытовой ссоры.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске 45-летний местный житель поссорился с 17-летним сыном из-за компьютерных игр и ударил его ножом. Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Подросток был госпитализирован.