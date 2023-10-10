Московский школьник покалечил себя из-за отключенного дома интернета

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Школьник в Москве получил увечья, после того как мать отключила ему интернет в воспитательных целях, сообщает Telegram-канал SHOT. Как отмечается, родительница пыталась отвлечь 16-летнего подростка от компьютерных игр и вернуть его к учебе.

По данным канала, ребенок не отходил от компьютера и отказывался ходить в школу. Утром по дороге на работу женщина отключила интернет в квартире. Десятиклассник сразу все понял и позвонил матери. Та сказала, что Сети не будет, пока он не начнет хорошо учиться. Разозлившись, парень ударил по двери, стекло разбилось и порезало его осколками.

После этого он снова позвонил матери, рассказал о случившемся, и она вызвала скорую. Уточняется, что сейчас он находится в больнице на обследовании, в том числе на психическое состояние.

Ранее в Смоленской области семимесячный ребенок задохнулся при попытке самостоятельно выбраться из кровати. Малыш застрял головой между деревянных прутьев. Инцидент произошел 6 октября в городе Ярцево. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали случившегося.

До этого в Новокузнецке ребенок погиб от удара током, взяв в рот провод от зарядного устройства. Вечером полуторагодовалый мальчик находился в спальне у родителей, зарядное устройство было подключено к розетке.