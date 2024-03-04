Московский школьник оглох после пощечины от тренера SHOT: школьник в Москве оглох после пощечины от тренера по рукопашному бою

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Школьник в Москве оглох после пощечины от тренера по рукопашному бою, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в спортивной секции в Левобережном районе Москвы, куда пострадавший пошел вместе со своим братом. По словам тренера, 11-летний подросток стал применять запрещенные приемы во время отработки ударов в паре с родственником. Они могли привести к повреждению позвоночника. За это наставник ударил его, чтобы привести в чувства.

Однако, по данным канала, после нравоучительной оплеухи ребенок стал жаловаться, что хуже слышит. В больнице ему диагностировали нейросенсорную потерю слуха, которая происходит при повреждении структур внутреннего уха. Мать пострадавшего обратилась в полицию. Проводится проверка.

В феврале ученик третьего класса московской школы скончался на уроке английского языка. Девятилетний школьник стал резко задыхаться, после чего потерял сознание. Преподаватели сразу позвали медсестру, которая пробовала привести ребенка в чувство. Прибывшие на место врачи скорой помощи пытались реанимировать третьеклассника, но спасти его не удалось.

Также сообщалось, что подросток из деревни Доброволец Московской области избил друга гантелью. Инцидент произошел после того, как он заметил того в компании их общей знакомой. Мальчик позвал одноклассника на разговор, заранее прихватив тяжелый предмет. После нескольких ударов он достал нож и нанес поверженному сопернику ранение.