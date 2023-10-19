Московский романтик устроил ужин и сделал предложение возлюбленной в метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодой человек сделал предложение своей возлюбленной в московском метрополитене, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком». На кадрах видно, что перед этим он организовал для нее импровизированный ужин, накрыв прямо на станции стол с фруктами и бутылкой вина. Девушка оценила старания жениха и радостная приняла от него кольцо.

Ранее житель Дагестана обокрал родного дядю на 400 тысяч рублей, чтобы жениться на москвичке. Потерпевший сначала написал заявление в полицию, но потом забрал его. Как отмечается, 19-летний парень познакомился с избранницей, когда та приехала в республику в отпуск. Позднее они переписывались, и у дагестанца возникло желание сделать предложение руки и сердца, однако в тот момент он испытывал финансовые затруднения.

До этого сообщалось об истории, где дагестанец также завязал роман с москвичкой, но затем украл у нее 300 тысяч рублей. Московская учительница познакомилась с ним во время отпуска в Махачкале. Спустя время он приехал к ней в гости и начал просить деньги, та отказала. Тогда мужчина избил ее и заставил взять для него микрозаймы. Потерпевшая обратилась в полицию, после чего мужчина каждый день ей звонил с просьбой забрать заявление.