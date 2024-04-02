SHOT: профессор пришел в частную клинику в Москве и умер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что 62-летний профессор и архитектор умер, ударившись головой на подступах в частную клинику в Последнем переулке в Москве. По данным канала, травмы оказались несовместимы с жизнью — он скончался в Боткинской больнице спустя четыре дня после инцидента.

Как сообщает SHOT, инцидент произошел 26 марта. По данным канала, мужчина пришел в частную клинику, но оступился и сильно ударился головой, пострадавшего доставили в реанимацию Боткинской больницы, где ему диагностировали ушиб головного мозга, перелом затылочной кости, открытую черепно-мозговую травму. По информации канала, врачи четыре дня боролись за его жизнь, но безуспешно — 30 марта он умер, сейчас по данному факту проводится проверка.

SHOT сообщает, что умер Сергей Муратов — профессор кафедры «градостроительство» Московского архитектурного института, член Союза московских архитекторов и член Творческого союза художников России.

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