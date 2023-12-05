Московский пенсионер умер, выпив жидкость для снятия лака Московский пенсионер выпил жидкость для снятия лака вместо лекарства и умер

Пенсионер в Москве умер после употребления жидкости для снятия лака, которую он перепутал с лекарством, сообщает Telegram-канал SHOT. 65-летнему мужчине сразу же стало плохо, его госпитализировали, врачи боролись за его жизнь около недели. Тем не менее он скончался от токсического действия разъедающих веществ.

По данным канала, 65-летний житель столичного района Выхино-Жулебино перенес два инсульта, страдал хронической аритмией. В связи с этим мужчина принимал целый ряд лекарственных препаратов на регулярной основе. Полиция проводит проверку после случившегося.

Ранее сообщалось, что в квартире на Шипиловской улице на юге Москвы обнаружили тело 86-летней женщины. На трупе замечены признаки насильственной смерти. Точная причина смерти москвички станет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы.