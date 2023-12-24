Задержанный в Москве за убийство девушки 37-летний Алексей Варакин рассказал на допросе о еще одной жертве, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. На допросе он признался, что несколько дней назад убил другую девушку в одной из гостиниц в восточной части столицы.