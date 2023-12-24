Задержанный в Москве за убийство девушки 37-летний Алексей Варакин рассказал на допросе о еще одной жертве, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. На допросе он признался, что несколько дней назад убил другую девушку в одной из гостиниц в восточной части столицы.
В ходе расследования фигурант сообщил о совершении еще одного убийства. По предварительным данным, мужчина, находясь в гостинице на востоке Москвы, убил еще одну девушку. Привлечение фигуранта к уголовной ответственности по ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) на контроле в прокуратуре, — сообщили в прокуратуре.