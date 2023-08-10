Московских самокатчиков могут замедлить Власти Москвы намерены увеличить число медленных зон для электросамокатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы рассматривают возможность увеличения числа медленных зон, где скорость движения на электросамокатах автоматически снижается до 5-15 километров в час, говорится в ответе правительства столицы на обращение сенатора Артема Шейкина, сообщает РИА Новости. Подписавший ответ заместитель мэра Москвы, руководитель дептранса Максим Ликсутов подчеркнул, что от операторов электросамокатов, сдаваемых в аренду, власти требуют ограничить их скорость до 25 километров в час.

Также внедряются медленные зоны, скорость движения в которых автоматически снижается до 5-15 километров в час. По состоянию на август 2023 года введено 200 медленных зон, — отмечается в письме Ликсутова.

По словам руководителя дептранса, также прорабатывается вопрос о введении медленных зон вблизи социальных объектов, обустраиваются велополосы и велодорожки.

Ранее в столичном управлении ГИБДД сообщили, что за последние полгода в Москве пострадали в ДТП с электросамокатами и велосипедами свыше 600 человек. На ДТП с участием электросамокатов пришлось 338 происшествий, велосипедисты попадали в аварии 249 раз. Сотрудники инспекции также призвали россиян контролировать передвижение детей на электросамокатах.