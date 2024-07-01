Московских курьеров «пронумеруют» в целях безопасности Дептранс Москвы введет систему номерных знаков для курьеров и электровелосипедов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Развитие курьерской доставки в Москве привело к необходимости дополнительно регулировать их деятельность, сообщила руководитель правового направления развития новых видов мобильности департамента транспорта Москвы Алена Досаева на круглом столе фракции ЛДПР «Право на город». По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, власти столицы введут новые требования к транспортным средствам курьеров и их внешнему виду. В частности, у таких работников появятся номера.

Приказ разделен на несколько требований. Это требования как к самим курьерским сервисам, как к транспортным средствам курьеров, и также к внешнему виду курьеров, чтобы в столице курьеры выглядели нормально. И самое главное, чтобы внешний вид курьеров не мешал распознаванию знаков, — отметила она.

Досаева напомнила, что столичный дептранс обязал сервисы доставки к 15 мая обеспечить курьеров технически исправным транспортом с работающими тормозами, фарами и сигналами. Кроме того, до октября 2024 года компании должны ввести номерные знаки для электровелосипедов и снабдить курьеров сумками, которые будут распознаваться городскими камерами. По ее словам, это позволит фиксировать нарушения.

Кроме того, к маю 2025 года все курьерские сервисы обязательно будут передавать треки поездок [курьеров], а также [должны] ввести медленные зоны по аналогии с самокатами и ограничения для электровелосипедов в 25 км/ч. Это все нужно, чтобы <...> мы понимали, кто заходит в наш дом, и могли отследить, кто оставляет доставку, — объяснила она.

Отдельно Досаева обратила внимание на необходимость обязать все сервисы доставки предоставлять курьерам электровелосипеды. Она призвала принять соответствующий закон на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что специализирующийся на доставке из ресторанов и магазинов «СберМаркет» проведет ребрендинг и сменит название на «Купер». В компании надеются, что новое название сделает бизнес «более человечным».