Московских фанатов фурри заподозрили в пропаганде ЛГБТ

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Полицейские разогнали слет фанатов фурри в московском парке Лефортово, сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечается, стражи порядка прибыли по вызову пенсионерки, которая заподозрила молодежь в пропаганде нетрадиционных ценностей.

По данным канала, пожилая женщина обратилась к стражам порядка, увидев в парке молодых людей в «подозрительных костюмах». Они сидели на лавочке и «что-то выкрикивали». Приехавший на место патруль запрещенных символов у компании не заметил, но попросил молодых людей разойтись, чтобы не нарушать общественный порядок.

Летом в Москве полицейские задержали двух молодых людей 18 и 20 лет в масках животных, характерных для субкультуры фурри, и с охолощенными винтовками Мосина. На Чоботовской улице их заметили прохожие и вызвали правоохранителей. После задержания они заявили, что вышли на улицу, чтобы поддержать ЧВК «Вагнер».

Ранее психолог-сексолог Александра Миллер рассказала NEWS.ru, что новая молодежная субкультура фурри не опасна и является очередным увлечением современного поколения. Она призвала критикующих ее взрослых впустить легкость в жизнь и получать наслаждение, ведь если течение не вредит здоровью и психике, то в нем нет «ничего такого».