Московские вузы перешли на дистанционку из-за теракта в «Крокус Сити Холле» МПГУ и МГУ отменили очные занятия на фоне теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные вузы переводят студентов на дистанционный формат обучения, сообщает msk1. Речь, в частности, идет о МПГУ, РУДН, МГУ, РТУ МИРЭА, МГЛУ, МГУУ и МГРИ.

Учащихся университетов и колледжей также просят оставаться дома. В РЭУ имени Плеханова также заявили, что учреждение не работает.

Также известно, что в «Крокус Сити Холле» продолжается пожар. По данным корреспондента NEWS.ru, второй этаж здания полностью выгорел, произошло обрушение кровли. На место происшествия прибыл вертолет, свыше 50 бригад скорой медицинской помощи.

Telegram-канал «112» написал, что число пострадавших при атаке и стрельбе в «Крокус Сити Холле» возросло до 140 человек. Уточняется, что площадь пожара в здании и на его крыше составляет около 3 тысяч квадратных метров. Под огонь попали люди, которые пришли на концерт группы «Пикник». Некоторые зрители записывали из концертного зала видео и говорили, что террористы подожгли площадку.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. По ее мнению, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.