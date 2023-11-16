Московские врачи спасли проглотившую 36 магнитов девочку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские врачи спасли девочку, которая проглотила 36 магнитных шариков, сообщает столичный департамент здравоохранения в своем Telegram-канале. Она поступила в больницу с жалобами на боль в животе, рвоту и вялость. В настоящее время девочка выписана.

В детской больнице имени Г. Н. Сперанского спасли ребенка, проглотившего 36 магнитных шариков. Четырехлетняя девочка поступила с жалобами на боль в животе, вялость и многократную рвоту, — говорится в сообщении.

Врачи сделали в кишке девочки шесть отверстий. После операции ей назначили антибактериальную терапию и физиотерапию.

Ранее врачи городской больницы в Новороссийске спасли пятилетнего мальчика, который проглотил металлический браслет длиной 19 см. Родители привезли ребенка в медучреждение, где выяснилось, что цепочка застряла в толстой кишке.

Обследование показало, что в теле мальчика спустя несколько дней браслет прошел пищевод, желудок и тонкую кишку, однако застрял в самой дальней части толстой кишки. Для извлечения инородного предмета у пациента впервые в своей практике местные специалисты под наркозом провели лечебно-диагностическую колоноскопию.

До этого хирурги Оренбургской областной детской клинической больницы спасли мальчика, желудок которого оказался забит монтажной пеной. 13-летний подросток сам обратился к врачам с жалобами на боли в животе. Удалить инородное тело эндоскопическим методом было невозможно, поэтому ребенку назначили хирургическое вмешательство. В результате застывший сгусток был успешно удален.