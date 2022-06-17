Московские власти предупредили о возможном падении темпов сдачи жилья Заммэра Москвы предупредил о возможном падении темпов сдачи жилья в ближайшие годы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новостройка

Количество вводимых квадратных метров жилья в Москве в ближайшие два-три года может сократиться на 20-30%, сообщил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, эта ситуация не будет критичной с учетом рекордного ввода объектов в последние два года. Кроме того, государство уже частично субсидировало строительство по крупным проектам.

Возможно, количество вводимых метров в ближайший год-два-три может сократиться, но это не критично, потому что в последние два года у нас были рекордные темпы ввода. В прошлом году было введено в два раза больше жилья, чем в среднем во все предыдущие годы, — сказал Ефимов.

Ранее сообщалось, что в первые дни июня начал оживать рынок новостроек: объявления о продаже новых квартир «срывали» с доски «Яндекс.Недвижимости» на 23% чаще, чем в первую неделю мая. В то же время эксперты отмечают, что в нынешних сроки сдачи жилья могут сильно затянуться, а часть застройщиков — обанкротиться, хотя крупных застройщиков это едва ли коснется.