Московские власти предложили отрегулировать работу курьеров Дептранс Москвы предложил отслеживать движение курьеров по камерам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В департаменте транспорта Москвы задумались над создание системы регистрации и учета курьеров, сообщает РБК. По данным издания, идея была озвучена в ходе встречи представителей дептранса, Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и бизнес-сообщества, мероприятие состоялось 30 января, но известно о нем стало только сейчас.

Власти, в частности, предлагают контролировать время работы курьеров, их перемещение и другие параметры. Также участники встречи предложили проводить единое тестирование на знание правил безопасного вождения. Движение курьеров предлагается фиксировать с помощью городских камер, которые будут считывать цифры ID работников на сумках и форме.

Кроме того, участники мероприятия отметили необходимость сверять планы открытия мест хранения и сбора заказов — дарксторов — с властями города для организации транспортной инфраструктуры вокруг них. При этом речь идет о саморегулировании и договоренностях с регулятором, а не о законодательных изменениях.

Ранее в Москве 37-летний мужчина угнал машину у курьера, пока тот относил заказ. Сотрудник службы доставки оставил в замке ключ зажигания и на несколько минут зашел в дом. Москвичу, который находился в состоянии алкогольного опьянения, хватило этого времени, чтобы завладеть чужим автомобилем.

До этого сотрудники столичных правоохранительных органов задержали четверых «криминальных курьеров», похитивших 49,9 млн рублей у 80-летнего генерала в отставке. Решением суда они были заключены под стражу.