Московские ветеринары удалили необычное новообразование на глазу у мопса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московские ветеринары удалили необычное новообразование, появившееся у щенка мопса на глазном яблоке, сообщает «Москва 24». В столичном Комитете ветеринарии рассказали изданию, что у животного на глазу выросла шерсть. Питомца доставили в Калининскую государственную ветклинику.

Как уточняет издание, хирург-офтальмолог Сергей Маслов диагностировал у мопса редкое заболевание — дермоид склеры. Патология считается врожденной и появляется из-за неправильного распределения тканей во время внутриутробного развития плода. Точной причины, почему возникает дермоид, не установлено.

Чаще всего, по словам ветврача, патология встречается у собак, реже — у кошек. У мопса, доставленного в клинику, новообразование привело к хроническому раздражению роговицы. В дальнейшем это могло бы привести к слепоте. Щенку провели операцию. Спустя две недели мопс полностью восстановился: не осталось даже следов хирургического вмешательства.

В Арсеньеве Приморского края ранее раненая косуля пришла за помощью в детскую поликлинику. Животное нашли лежащим на крыльце медучреждения и вызвали полицию. Косулю выпустили на территорию заказника, где за ней наблюдают ветеринары.