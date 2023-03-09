Московские ветераны получат выплаты к Дню Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проживающие в Москве ветераны Великой Отечественной войны получат к Дню Победы единовременные денежные выплаты, сообщается на сайте мэра столицы. В общей сложности материальной помощью будет охвачено 49,6 тысячи человек.

Согласно подписанному мэром Сергеем Собяниным распоряжению, выплаты полагаются участникам и инвалидам ВОВ, военнослужащим, проходившим службу в воинских частях, которые не входили в состав действующей армии, военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941-го по 3 сентября 1945 года.

Кроме того, выплаты получат труженики тыла, участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы погибших в годы войны военнослужащих, бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы ВОВ, граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года.

Наряду с ними единовременную материальную помощь также получат лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и граждане, отмеченные знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы ВОВ.

Размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что граждане, добровольно отправившиеся в зону спецоперации на Украине, получат удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Выдавать эти документы будут военкоматы. Удостоверения будут служить основанием для предоставления их владельцам полагающихся по закону льгот.