Московские ученые создали уникальный фантом щитовидной железы

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Московские ученые создали медицинский фантом щитовидной железы, на котором врачи смогут моделировать патологии и отрабатывать диагностику, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы. Разработка уникальна, она не имеет аналогов на мировом рынке. Замглавы столичного департамента здравоохранения Илья Тыров уточнил, что проект направлен на развитие отечественных технологий и импортоопережение.

Москва ведет комплексную научно-практическую работу по совершенствованию системы здравоохранения. Одним из проектов, направленных на развитие собственных технологий и импортоопережение, стала разработка фантомов — специальных медизделий, имитирующих органы и ткани человеческого тела, — отметил эксперт.

На данный момент разработано пять медицинских фантомов щитовидной железы, которые используют для денситометрии, контроля параметров КТ и МРТ, маммографии и взятия биопсии под контролем УЗИ щитовидной железы, пишет издание. Тыров добавил, что в будущем планируется представить медицинские фантомы простаты и сосудов.

Школьницы из Свердловской области ранее создали экопленку для продуктов, которая разлагается в почве за неделю и не наносит вреда окружающей среде. По словам одной из изобретательниц Елизаветы Сдвижковой, материал функционирует как обычная полиэтиленовая пленка. Она уточнила, что на создание и исследование прототипа упаковки ушло около трех недель.