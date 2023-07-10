Московские росгвардейцы доставили в отдел лемура Mash: сотрудники Росгвардии спасли потерявшегося в Москве лемура

Фото: rosguard.gov.ru

Росгвардейцы задержали в Москве потерявшегося лемура, сообщает Telegram-канал Mash. Животное, обнаруженное на Даниловской набережной, доставили в отдел и накормили бананами.

На опубликованной журналистами видеозаписи можно увидеть, как лемур бегает вдоль проезжей части, а затем уже в офисе есть банан из рук росгвардейцев.

Заблудившегося лемура поймали московские росгвардейцы. Пушистый гулял по Даниловской набережной и бросался на проезжающие машины, — сказано в публикации.

На текущий момент неизвестно, откуда именно сбежал лемур. Сотрудники Росгвардии передали его в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее стало известно о ряде законодательных инициатив, призванных ввести ограничения для заводчиков собак и кошек. Так, в Госдуме предложили приравнять к выбрасыванию на улицу самовыгул собак. Штраф за такие действия может достигать минимального размера оплаты труда, то есть свыше 16 тысяч рублей.

Кроме того, руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко предложила сформировать реестр заводчиков. Также владельцев животных могут обязать получать специальную лицензию, чтобы избежать недобросовестного разведения.