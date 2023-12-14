Московские правоохранители намерены лишить гражданства семерых осужденных

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Следственное управление (СУ) СК России по городу Москве передало в органы МВД документы о лишении семерых осужденных приобретенного гражданства РФ, сообщает СУ СК. В ведомстве напомнили, что такая мера предусмотрена законом «О гражданстве Российской Федерации».

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве в соответствии со ст. 24 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в органы МВД России для решения вопроса о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении семи осужденных направлены вступившие в законную силу копии приговоров, — говорится в сообщении.

Уточняется, что данные лица совершили такие преступления, как уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма. Также среди них есть осужденные за изнасилование.

Накануне стало известно, что МВД России впервые лишило приобретенного гражданства двух человек, осужденных по статье о приобретении и хранении наркотиков. Паспорта у них изъяли также на основании закона «О гражданстве Российской Федерации», который вступил в силу 26 октября.