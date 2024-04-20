Московские парки возобновили свою работу Парки в Москве возобновили работу после закрытия из-за непогоды накануне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московские парки возобновили работу утром в субботу, 20 апреля, сообщается в Telegram-канале пресс-службы объединенной дирекции «Мосгорпарк». Крупные городские парки и другие открытые общественные места были временно закрыты накануне из-за ураганного ветра в столице.

Дорогие друзья! Парки вновь открыты для прекрасных прогулок, — сказано в публикации.

О приостановке работы столичных парков сообщалось днем в пятницу, 19 апреля. В столице в этот день был шквалистый ветер. По данным комплекса городского хозяйства столицы, порывы достигали 23 метров в секунду.

Из-за непогоды ветер снес металлический лист с крыши пятиэтажного здания на улице Машиностроения вблизи станции метро «Дубровка». Конструкция оторвалась от крыши офисного здания и упала на тротуар. Пострадавших нет. Кроме того, из-за ветра в столице повалило несколько деревьев.

4 апреля стало известно, что число пострадавших от сильного ветра в Москве увеличилось до 17 человек, еще двое погибли, среди пострадавших двое детей. Мэр Москвы Сергей Собянин 3 апреля сообщал, что на столицу обрушилась непогода. По его словам, порывы ветра достигали больше 21 метра в секунду. Глава города отметил, что власти своевременно приняли все меры оповещения и оперативно закрыли крупные городские парки и другие открытые общественные места.