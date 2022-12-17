Московские парки украсили символами спецоперации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Парки в Москве украсили символами спецоперации Z и V. Они появились на ВДНХ, в Парке Горького. В таком же патриотическом стиле украсят Исторический музей, парк «Зарядье» и павильон «Россия — моя история» на ВДНХ. Видео из столичных парков публикует Telegran-канал «Осторожно, новости!».

В частности, заммэра Москвы Петр Бирюков сообщал, что в вышеуказанных местах появятся красные звезды, декорированные буквой Z, которая стала символом поддержки операции России на Украине, и конструкции в виде хештега с надписью «Мы вместе». На Никитском и Тверском бульварах к новогодним праздникам оборудованы световые тоннели.

Украшены световыми консолями опоры освещения на Москворецкой, Софийской и Раушской набережных. Всего в городе установлены более четырех тысяч световых декоративных конструкций. Причем, в этом году использованы те, с помощью которых город украшали в прошлые годы.

Ранее сообщалось, что в парках Москвы заработали более 20 катков с искусственным льдом. Один из самых крупных катков — «Сияние льда» — в Таганском парке. Его площадь составляет 4,6 тыс. кв. м., что немногим меньше футбольного поля.