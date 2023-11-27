Московские коммунальщики решили «закатать в асфальт» выпавший снег Укладывающие асфальт на снег московские коммунальщики попали на фото

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники коммунальных служб решили уложить асфальт поверх снега в Москве, фотографию с места работ публикует «Мослента». За прошедшие сутки в столице выпало 35% месячной нормы осадков, а за ночь — половина месячной нормы осадков.

Ранее в Росавтодоре рассказали, что дорожным службам в России нельзя укладывать асфальтобетонную смесь на мокрую поверхность. При этом в ведомстве отметили, что благодаря современным технологиям обеспечить высокое качество покрытия возможно в мороз до минус 10 градусов.

Уточняется, что дорожное покрытие нельзя укладывать и при отрицательной температуре с ветром скоростью более 6 м/с. При этом допускается работать с «теплыми смесями» в случае ликвидации аварийных и опасных дефектов зимой.

Ранее парламентарий Василий Власов заявил, что многие автолюбители в зимний период не могут отличить низкие округлые заграждения от сугробов и в результате повреждают свои транспортные средства. В связи с этим депутат Госдумы предложил заменить бетонные полусферы на более заметные аналоги. Перед этим он также предлагал освободить водителей от штрафов за несоблюдение разметки на дорогах во время снегопадов.