Московская «сталинка» превратилась в сауну после прорыва трубы Трубу с горячей водой прорвало в жилом доме на севере Москвы

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Прорыв трубы с горячей водой произошел в сталинском доме на улице Тимирязевской на севере Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам жильцов, авария случилась еще три недели назад, густой пар уже заполнил подъезд, но УК и местные власти не исправляют последствия прорыва.

Густой пар стоит до второго этажа, ничего не видно, огромная влажность. Жильцы делали аварийные заявки, обращались в УК, — рассказали жители дома.

Как передает канал, прорыв трубы не устраняют, потому что никто не может определить, кому она принадлежит. Жильцы сообщили, что управляющая компания, префектура и мэрия не предпринимают активных действий и говорят, что аварийная труба находится на «ничейном» балансе.

Ранее прорыв трубы произошел в Курском музыкальном колледже — интернате для слепых. По словам директора учреждения Михаила Коротких, десятки тонн воды залили подвал, из-за чего корпус заволокло паром. Из-за масштабных повреждений руководство музколледжа приостановило занятия. Здание было обесточено, отопление также не работало. Спустя двое суток бригада специалистов приступила к откачке воды из помещений учреждения. Что послужило причиной подтопления разрытой теплосети, пока неизвестно.