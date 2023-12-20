Проститутка избила полицейского ложкой для обуви и залила перцовкой SHOT: московская проститутка избила пытавшегося ее задержать полицейского

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Московская проститутка напала на сотрудника правоохранительных органов, избила его металлической ложкой для обуви и распылила в лицо перцовый баллончик, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, полицейский под прикрытием проводил рейд по борделям столицы. После случившегося молодой человек отправился в больницу, где ему диагностировали ожог глаз и ушибы.

По информации канала, оперативное мероприятие проходило в ночь с 19 на 20 декабря. 24-летний лейтенант прибыл в притон на Ленинском проспекте в Гагаринском районе Москвы, ему открыла дверь 24-летняя секс-работница. Девушка взяла у стража порядка деньги, после чего он предъявил ей удостоверение.

Она брызнула в правоохранителя перцовым баллончиком, побила ложкой для обуви и вытолкала в подъезд. Лейтенант вызвал подкрепление на место происшествия. Его коллегам удалось задержать женщину, ее увезли в отдел.

После того как лейтенанту оказали помощь медики, он вернулся к работе. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку, уголовное дело пока не возбудили.

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