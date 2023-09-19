Московская полиция начнет поиски не состоящих на воинском учете граждан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские полицейские начнут искать граждан, не состоящих на воинском учете, пишет Telegram-канал Baza, иллюстрируя пост электронной версией требования за подписью заместителя начальника полиции. Как отмечается, основной упор должен быть сделан на мигрантах, недавно получивших российское гражданство.

Московским полицейским поручили выявлять людей, не состоящих на воинском учёте. Основной упор делается на уроженцев других государств, получивших российский паспорт недавно, — говорится в сообщении.

По данным Baza, поисками и выявлением таких граждан будут заниматься сотрудники патрульно-постовой службы. В документе требуется обеспечить взаимодействие с военными комиссариатами.

Ранее жены мобилизованных из Иркутской области предложили землякам сообщать в военкоматы о соседях-мигрантах, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. Призыв, стилизованный под знаменитый советский плакат «Родина-мать зовет», появился в местных пабликах.

Также сообщалось, что единый реестр воинского учета полноценно заработает в России не раньше 2025 года. Это связано с жесткими требованиями по инфраструктуре и безопасности, поскольку в реестре будут храниться данные, содержащие служебную тайну.