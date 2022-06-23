Московская неделя моды подвела итоги третьего дня показов

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Московская неделя моды подвела итоги третьего дня показов. В среду, 22 июня, около 50 дизайнеров продемонстрировали коллекции на разных площадках столицы. В «Зарядье» свои работы продемонстрировали студенты SERGEY SYSOEV Fashion school KOSYGIN UNIVERSITY, дизайнеры BALUNOVA Premium и NOVIKOVA DSGN x GIRL FROM 1938.

В студенческих работах можно было увидеть деконструктивизм, стиль печворк, национальные и художественные принты, приём колор-блокинг, внимание к деталям, этнику и многое другое. Объединяющим мотивом таких разных капсул стали платки.

На ВДНХ представили свои коллекции Inga Yankovich, VM STUDIO, IVANOVA, LANKOV by Business Line, BUGERA и Alena Nega.

На Тверской площади зрители насладились подборками от 80.4 ANASTASIYA TUTAEVA, Elena Korobeinikova Design и VIKTORIA FLEUR, а также мультипоказом российских дизайнеров «Краски» совместно с флористкой Татьяной Тридворновой.

Ранее, во второй день Московской недели моды дизайнеры Moscow Art-Industrial Institute, «Vivat, MHPI!», Maria Rybakova, Akkulova Albina, YULIA SKALATSKAYA, LURVIN, ZA_ZA и другие представители фешен-индустрии продемонстрировали свои коллекции на подиумах парка «Зарядье». Кроме того, на ВДНХ открыл серию показов бренд CHAPURIN. Модный дом представил свою коллекцию под музыкальное сопровождение Риада Маммадова и его оркестра.