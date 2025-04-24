Московская фабрика-кухня Пригожина сменила владельцев Компания Пригожина «Конкорд» продала фабрику-кухню в Новой Москве

Фото: : Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Группа компаний «Конкорд», основанная погибшим в авиакатастрофе бизнесменом Евгением Пригожиным, которого связывали с ЧВК «Вагнер», продала ООО «Комбинат питания» в селе Кленово в Новой Москве, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЕГРН. Как сказано в материале, новыми владельцами фабрики-кухни стали структуры, связанные с ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.

Отмечается, что в начале апреля была опубликована бухгалтерская отчетность объекта по итогам 2024 года, в которой говорилось о закрытии производственных мощностей в поселке Янино Ленинградской области, селе Кленово в Новой Москве и на улице Черняховского на севере столицы. Согласно документам, данные сделки принесли 1,7 млрд рублей выручки, при этом чистая прибыль выросла почти в шесть раз — до 2 млрд рублей.

В декабре прошлого года Telegram-канал Mash сообщал, что компания «Конкорд-М» Евгения Пригожина обрела нового владельца. По информации авторов, собственником предприятия стал неизвестный Роман Козлов, о котором нет информации в общедоступных источниках. Отмечалось, что после кончины Пригожина у компании долгое время не было новых собственников, поскольку ни его дети, ни супруга Людмила не стали владельцами основного актива покойного. Известно, что «Конкорд-М» была создана бизнесменом в 2007 году.

До этого стало известно, что сын погибшего бизнесмена Павел официально получил контроль над компанией «Конкорд». Ему перешли в доверительное управление доли отца в компаниях «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг». Эти фирмы входят в холдинг погибшего бизнесмена.