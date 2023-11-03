Московская Джульетта отравилась парацетамолом в попытке вернуть парня SHOT: шестиклассница попала в больницу с отравлением из-за желания вернуть парня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в поселении Кокошкино в Новой Москве ученица шестого класса хотела вернуть возлюбленного, который ее бросил. По данным канала, для этого девочка приняла таблетки парацетамола, надеясь, что парень придет ее спасать. Однако мальчик не стал приезжать, а вызвал скорую помощь на адрес подруги и заблокировал ее номер телефона.

Прибывшие медики нашли на кухне пачку от парацетамола, в которой не хватало 18 таблеток. 13-летнюю школьницу срочно госпитализировали в отделение токсикологии с острым отравлением. Врачам удалось спасти жизнь девочки. Сейчас с родителями шестиклассницы работает полиция.

Ранее ученица средних классов одной из школ Александровска в Пермском крае жестоко избила свою сверстницу из-за ревности к парню. На опубликованных кадрах девочка бьет кулаком по телу и голове лежащую на земле соперницу. Вокруг девочек бегали одноклассники, некоторые из которых попытались остановить нападающую. Но за попытки помешать продолжить избиение школьница пригрозила подраться и с другими очевидцами. На кадрах также видно, что пострадавшая девочка не отвечает обидчице и лишь закрывает уязвимые части тела руками.

В региональном управлении МВД сообщили, что всех участников драки поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. По факту произошедшего проводится проверка.