Московская аптека продавала украденные из больниц лекарства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Одна из аптек в Москве продавала дорогостоящие онкологические и другие жизненно важные препараты, которые были украдены из больниц, куда закупались государством в период с 2021 по 2023 год, сообщило издание «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Реклама и информация о наличии лекарств размещалась в интернете.

Препараты должны были поступить в крупные медицинские учреждения Москвы, Петербурга, Московской, Челябинской, Нижегородской областей, Башкирии и Коми. Однако они оказались на прилавке одной из столичных аптек по цене вдвое-втрое ниже рыночной.

Препарат не мог законным способом оказаться во вторичном обороте в аптеке. Это значит, что он был попросту украден, — сказал собеседник издания.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД приобрели препараты, которые продали им без рецепта. С помощью федеральной системы мониторинга движения лекарств отследили покупку. Оказалось, что медикаменты якобы два года назад поступили в больницу и были выданы пациенту.

Общая сумма украденных препаратов составила около 700 тыс. рублей. При этом почти на всех упаковках была повреждена маркировка, чтобы затруднить проверку через приложение «Честный знак».

Недавно председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов рассказал, как отразятся акцизы на спирт на стоимости лекарств. По его словам, для этого в законопроекте предусмотрена специальная норма.