Мощный шторм обрушится на Москву МЧС предупредило жителей Москвы о шквалистом ветре и грозе до конца субботы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителей и гостей Москвы предупредили о неблагоприятных погодных условиях в субботу, 14 октября. Как заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице, в городе ожидаются гроза и шквалистый ветер. Непогода продлится до конца дня.

В период с 10:00 до 21:00 14 октября в Москве ожидается дождь, местами гроза, усиление южного ветра с порывами до 18 м/с, — сказано в сообщении.

Граждан призвали быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, не прятаться и не парковать автомобили около деревьев, а также обходить рекламные билборды и шаткие конструкции.

Ранее в Сети появилось видео первого снегопада в Москве. Жители встретили снежные осадки в минувшее воскресенье, 9 октября. Запорошенными снегом автомобили, трава и ветки деревьев оставались недолго из-за плюсовой температуры.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что жителям Москвы пока не стоит спешить менять летнюю резину на зимнюю. По его словам, похолодание в российской столице было недолгим, в регион вновь возвращается теплая погода. Как подчеркнул синоптик, до 25 октября «переобуваться» водителям нецелесообразно.