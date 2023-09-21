Черный дым окутал Щербинку из-за пожара на складе покрышек и картона МЧС: на территории ТЦ в Щербинке загорелись покрышки и картон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Симферопольском шоссе в Щербинке загорелся торговый центр. В пресс-службе МЧС сообщили NEWS.ru, что причиной ЧП стало загорание покрышек и картона в недостроенном здании на территории торгового центра. Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают пожарные бригады.

Симферопольское шоссе, д. 11. По прибытии пожарно-спасательных подразделений, происходит загорание покрышек и картона в недостроенном административном торговом здании. Огнеборцы проводят работы по тушению загорания, — говорится в сообщении.

Ранее в Иркутске произошел мощный пожар в семейном спа-салоне. По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составляла более 350 кв. м. О жертвах и пострадавших информации нет. Салон загорелся 11 декабря около 21:30 (16:30 мск) в поселке Молодежный на улице Трактовой. Причины произошедшего не называются. Как уточняют в МЧС, на момент возгорания в здании не было посетителей.

До этого на северо-востоке Москвы на улице Добролюбова произошел крупный пожар, загорелось одноэтажное здание автосервиса. В МЧС отметили, что 233 человека покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Площадь пожара составила 2000 кв. метров. На площади 500 кв. метров произошло обрушение.