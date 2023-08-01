Мощный пожар бушует в Люберцах у «Леруа Мерлен»: кадры работы спасателей

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

Спасатели продолжают ликвидировать последствия сильного пожара по улице Котельнический проезд в подмосковных Люберцах. По данным МЧС, площадь возгорания составила 1,2 тысячи кв. м.

«В 12:17 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Люберцы, улица Котельнический проезд. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: 10 единиц техники, 39 человек», — рассказали NEWS.ru в МЧС.

Пожар возник на промышленной площадке по производству шин, где сегодня проводились сварочные работы, уточняет прокуратура Московской области. Тушение осложняется высокой температурой в ангарах, где расположено производство.

Кадры тушения пожара в Люберцах — в галерее NEWS.ru