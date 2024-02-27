Мошенники вынудили жительницу Зеленограда засунуть в себя петарду Отдавшая мошенникам более 2,5 млн рублей москвичка подожгла в себе петарду

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Женщина с ожогом половых органов от взрыва петарды была доставлена в реанимацию зеленоградской городской больницы 26 февраля, передает «Инфопортал Зеленограда». По данным издания, 56-летняя москвичка стала жертвой мошенников. РЕН ТВ сообщал, что женщина сделала по их настоянию татуировку, а также перевела им 2,6 млн рублей.

26 февраля мошенники убедили женщину, что спецслужбы решили ее чипировать, для этого ей нужно набить тату с определенным кодом. Следующим заданием стала покупка петарды, которую москвичке предстояло вставить в мужа. Женщина отказалась приносить в жертву супруга и решила самостоятельно выполнить данное задание. Москвичка закрылась в туалете, вставила в себя петарду и подожгла ее, — сообщил источник.

Женщина поняла, что имела дело с мошенниками, и сама 27 февраля пришла в отделение полиции. В МВД начали проверку.

Ранее пермские полицейские задержали жителя Томска по подозрению в мошенничестве. Мужчина обманул в интернете 117 человек по всей России. Ущерб от его действий составил порядка 450 тысяч рублей. Злоумышленник размещал объявления о продаже кондитерских изделий и оказании услуг аниматоров. После получения аванса блокировал страницы потерпевших. Сейчас подозреваемый заключен под стражу.